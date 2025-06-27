У місті Самар на Дніпропетровщині пролунали повторні вибухи

Зранку в пʼятницю, 27 червня, на Дніпропетровщині чули вибухи. Так, гучно було в місті Самар.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, очільника ОВА.

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Вибухи в місті Самар

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Сергій Лисак об 11:13 повідомив, що у місті Самар на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Він зазначив, що проінформує про деталі згодом.

"Не залишайте безпечних місць. Дочекайтеся відбою повітряної тривоги", – звернувся до жителів регіону очільник ОВА.

Зазначимо, що буквально 10 хвилин перед цим в Дніпрі було чутно звуки вибухів. Тоді Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль на місто.

Повторні вибухи

Додамо, що о 11:19 в ПС знову повідомляли про рух швидкісної цілі на Дніпро. Через хвилину військові також інформували про небезпеку і для міста Самар.

Відомо, що у Дніпрі пролунали повторні звуки вибуху.

Самар. Знову вибух. Загроза триває. Будьте у безпечному місці,

– повідомив Лисак об 11:25.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.