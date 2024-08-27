Ексглава розвідки сказав, чи можна через Telegram вийти на секрети Росії

У Франції заарештували засновника Telegram Павла Дурова. Месенджер здобув популярності серед росіян як засіб комунікації, а російські спецслужби часто використовують його для зв'язку.

Однак секретна інформація Росії зберігається в закритих носіях, доступ до яких можна отримати лише в результаті роботи потужних спецслужб. Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж, зауваживши, що максимум таємної інформації країни-агресорки, яку можна отримати – це наслідок втрати пильності російськими політиками чи військовими.

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Чи можна через Telegram вийти на секрети Росії

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки пояснив, що російські спецслужби використовують різні моделі зв'язку, включаючи Telegram, Messenger та Facebook. Тобто обмежень для обміну інформацією немає, але таємна інформація не передається ні подібними меседжерами, ні іншими засобами комунікації. Це відбувається цілком таємно, інформація зберігається в закритих носіях.

Багато спеціалістів говорять, що "можна через Telegram вийти на секрети Росії, агентурну мережу, секрети війни". Однак це далеко не так,

– зазначив Маломуж.

Саме тому таємні матеріали, які і можуть бути викриті через месенджер, вже могли обговорюватись політиками чи військовими Росії, коли вони втратили пильність. Реальні ж таємниці мають гриф "цілком таємно" та є зашифрованими, проникнути до них можуть лише потужні спецслужби.

За словами колишнього голови Служби зовнішньої розвідки, Telegram використовується Дуровим для комунікаційного формування політичних позицій та настроїв серед населення.