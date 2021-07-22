Мер міста Геннадій Труханов наголосив, що місто вночі перебувало на межі природної катастрофи. Про це він розповів під час виступу на засіданні виконкому.
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Що загрожувало місту
Все тому, що у Хаджибейському лимані вода піднялася до рівня дороги, яка проходить по дамбі, що захищає Пересип (район Одеси). Якби дощ вчасно не припинився, дамбі загрожувало б руйнування. А це могло призвести до того, що певні райони міста пішли б під воду. Саме так відбулося у 1941 році, коли дамбу підірвали радянські війська, які залишали місто.
Мешканці Одеси оговтуються від нічної зливи / Фото "Думская"
Труханов анонсував екстрене засідання міської комісії з ТЕБ та НС. Там піднімуть питання щодо дамби та Аркадійського зливового колектора, які не справляються з рясними опадами. До розв'язання проблеми мають намір залучити РНБО.
Потужна злива в Одесі: що відомо
- За словами місцевим чиновників, такої нищівної зливи не було з 1988 року. В ніч проти 22 липня в Одесі випала рекордна кількість опадів. За даними ДСНС, мовиться про 80% місячної норми.
- У місті затопило дороги, будинки, обвалилися стіни, розірвало ґрунт, впали дерева. Через погану видимість скасували багато рейсів. Також у місті не їздять тролейбуси та деякі маршрутки.
- Чисельні підтоплення у Суворовському, Приморському, Малиновському та Київському районах міста. Рятувальники евакуювали та врятували понад 30 людей.
- Через потоп на вулиці Чорноморського козацтва в Одесі застрягла маршрутка №146. Всередині перебували пасажири. Вибратися із транспорту їм допомогли рятувальники.