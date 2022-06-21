Місто-герой вистоїть: Харків і харків'яни переживуть Російську імперію

Харків… Постійні ракетні удари, артилерійський обстріл, реактивні снаряди. Тотальне божевілля…

Помста українцям

З погляду військового мистецтва обстріли житлових кварталів Харкова не мають жодного сенсу. Абсолютно. Безперечно. У всіх сенсах.

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"Стріляємо лише тому, що можемо"? "Вбиваємо тільки тому, що подобається"? Так, звичайно, для сучасної Росії навіть це – аргументи. Втім, а які ще аргументи можуть бути у країни, яка не має колективного інтелекту та замінила його літерою-гімном публічних ізгоїв – "Z"?

Росія давно довела: ця війна не про стратегію та тактику, не про вигоди чи втрати. Ця війна – про ірраціональну помсту. Про ненависть. Про заздрість. Про бажання убити, бо ви – українці.

Безсила Росія

Росія явно не має сил, щоб взяти Харків. Але у Москви і немає такої мети. Їхня мета – завдати максимальної шкоди місту та помститися його мешканцям. Показати Харкову справжні принади "руського міра" та "дружби народів" – "Гради", "Урагани", "Смерчі". І тотальний продаж смерті під істеричний зубовний скрегіт російської пропаганди...

За те, що поламали плани Кремля у 2014-му та лютому 2022-го. За те, що від перших днів взяли удар на себе. За те, що відмовилися "ламатися" сьогодні і мужньо стримують усю цю "рать сарани".

Жалюгідні

Висловухі ru-пропагандисти придумають 1000 лицемірних евфемізмів: "визволення" харків'ян (від своїх квартир), "захист російськомовного населення" (від щасливого і доглянутого життя на користь унітазних російських злодіїв) і навіть "війна з інопланетними біолаботоріями" від істот з російськими паспортами, що не здатні прочитати з першої спроби звичайну Абетку…

А потім додадуть, що ці мерзенні суб'єкти "зовсім не атакують міста", а "стріляють строго по військових об'єктах". Решта нібито – монтаж країн НАТО.

Але харків'яни знають, де правда, а де брехня.

Втім, у наш час, коли скрізь прямі ефіри, навіть умовні жителі умовної Альфи-Центаври чудово бачать, чому росіяни так огидно виглядають і чому на їхніх лобах великими літерами написано "вбивці-ґвалтівники".

Харків назавжди

Харків стояв, стоїть і стоятиме. Місто-герой вистоїть, відбудується і знову буде у рейтингах найкрасивіших та найкомфортніших міст України. Навіть більше – найкомфортніших міст Європи. А харків'яни проживуть на кілька порядків довше, ніж існує Російська імперія. Історія надто любить правду та сильних людей…

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