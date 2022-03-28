Місто Гола Пристань на Херсонщині оточене, у ньому багато російських військових

Місто Гола Пристань, що розташоване в Скадовському районі на Херсонщині, оточене окупантами. У самому населеному пункті багато російських загарбників.

Про це повідомив депутат Голопристанської міської ради. За його словами, російські військові вже встигли в нього побувати.

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Зберігати спокій і не провокувати

Депутат попросив місцевих жителів зберігати спокій. Водночас закликав не провокувати окупантів.

До слова, Херсон продовжує бути підконтрольний російським загарбникам, однак жителі не припиняють виходити на мітинги проти окупації, хоч їм часто загрожує небезпека. За словами місцевого депутата, є випадки, коли росіяни фотографували та насильно виловлювали протестувальників.

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