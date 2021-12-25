Місто Грінчів: у Житомирі вже декілька разів пошкодили новорічні локації і навіть вкрали ялинку

25 грудня 2021 , 13:26
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Джерело:

Житомирська міська рада

У Житомирі зловмисники вже вдруге пошкодили новорічну фотозону. Ба більше, молодики вкрали ялинку, яка росла у дерев'яному ящику.

Пресслужба Житомирської міської ради повідомила, що на Михайлівській вулиці вже вдруге понівечили святкову фотозону. Вона була розташована поблизу головної ялинки міста.

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Це друга спроба пошкодження інсталяції. Першу розтрощили у вечір відкриття ялинки,
– мовиться у повідомленні.

Місцеві жителі критикували першу фотозону

  • Новорічна фотозона біля головної ялинки міста викликала обурення місцевих жителів.
  • Люди писали, що новорічний декор більше нагадує неприбране після святкування сміття.
  • Саме тому станом на 21 грудня фотозону змінили. Облаштуванням новорічно-різдвяної казки для місцевих жителів займався "Житомирський академічний обласний театр ляльок".
  • Мер Житомира розповів, що частину новорічних декорацій можуть повернути підряднику, який не виконав умови договору.

Молодики поцупили ялинку

На пішохідній вулиці Михайлівській у Житомирі також поцупили ялинку, яка росла у дерев'яному ящику. Інцидент вдалося зафіксувати камерам вуличного відеоспостереження.

У Житомирі вкрали ялинку: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало