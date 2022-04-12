Місто ніхто здавати не збирається, – захисники звернулись із заблокованого Маріуполя

Один із бійців КОРДу, який захищає Маріуполь, записав відеозвернення до українців. Він підкреслив, що місто ніхто здавати не буде.

За словами воїна, усі захисники Маріуполя залишаються у місті. Це, зокрема, "Азов", КОРД, СБУ, сили ООС, морська піхота та інші підрозділи.

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Росіяни знищують мирне населення

Український захисник наголосив, що росіяни не можуть перемогти оборонців Маріуполя, а тому знищують мирне населення, влаштувавши геноцид. Однак наші бійці продовжують давати потужну відсіч ворогу.

Ми тут, ми боремося, ми б'ємося. Ми безстрашні, ми мужні та сильні,

– підсумував воїн.

Захисник також закликав зробити все, щоб чимшвидше покінчити з "русскім міром".

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