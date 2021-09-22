Електрика в місті зникла приблизно о 9 годині ранку. Згодом це прокоментував мер міста Василь Гуляєв, а також у комунальному підприємстві, яке за це відповідальне.

Нещодавно Сталась аварія: центр Одеси залишився без світла

Заміняють старі кабелі

За словами мера, зараз міняють електромережі, оскільки всі кабелі старі. Він припустив, що саме це стало причиною аварійного відімкнення.

Також він зазначив, що в Чорноморську зараз немає навіть немає чергового автомобіля. Тому всі аварії електромереж обслуговують із запізненням.

Наразі весь порт, дитячі садочки та інші установи без світла. Я, як мер, дзвоню на номери аварійних служб і вони мені не називають причину,

– сказав Гуляєв

Коментар мера Чорноморська щодо відімкнення світла: дивіться відео "ІТ-3"

Детальніше про причину відімкнення

На сторінці "ДТЕК Одеські електромережі" у фейсбуці повідомили, що о 8:14 трапилася аварія на підстанції "Трансформаторна", яка живить Чорноморськ і порт. Там пошкодилося обладнання підстанції, проте не сказали, яке саме.

На місці вже почала працювати аварійна бригада. Наразі невідомо навіть приблизно, скільки саме триватиме відновлення.

Зверніть увагу! Коли роблять під час аварійного відімкнення варто вимкнути з розетки всі електропристрої. Це необхідно, оскільки в момент відновлення напруга може бути нестабільною. Це нерідко призводить до поламки холодильників, роутерів, а також інших електропристроїв.