Місто звикає до обстрілів окупантів: Кім розповів про суворих миколаївців

Жителі Миколаєва настільки суворі, що коли вночі були обстріли, то за номером 101 дзвінків від містян не було.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він повідомив, що обстріли вночі були, наразі тільки з’ясовується інформація про те, що саме постраждало. Але у ДСНС області йому повідомили, що ніхто навіть не телефонував на гарячу лінію, коли відбувались обстріли.

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Кім сказав, що Миколаїв починає звикає до обстрілів та звуків вибухів.

Усі спокійні. Але це не стосується авіаударів по селах та ОТГ, бо там ситуація складніша,

– пояснив він.

Також Кім анонсував, що вже є ідеї з посилення укріплення міста, але необхідно їх вивчити з технічного боку та координувати питання з військовими та інженерами.

"Навіть якщо ми нападаємо, завжди треба думати про захист", – сказав голова Миколаївської ОВА.