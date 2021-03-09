Місце жінки – на кухні, – Burger King втрапив у сексистський скандал

Британська філія Burger King опинилася в епіцентрі сексистського скандалу через опублікований твіт. У ньому мовиться, що місце жінки – на кухні.

З нагоди 8 березня Burger King вирішив підтримати працівниць зі сфери кулінарії, де домінують чоловіки. Однак користувачі твітера та фейсбуку інтерпретували контекст повідомлення по-своєму.

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Метою твіту було сприяти збільшенню кількості жінок на посадах головного кухаря. Однак фоловери мережі заявили, що така заява є недоречною. Особливо – 8 березня. Деякі люди навіть заявили, що більше не їстимуть у цьому ресторані.

До критики Burger King долучилися навіть конкуренти.

"Найбільш відповідний момент видалити цей пост був одразу після публікації. Другий такий момент – просто зараз", – наголосили у KFC.

Реакція Burger King

Burger King зрештою таки видалив твіт. Фахівець із побудови бренду Аллен Адамсон заявив, що твіт "не влучив у ціль".

Ми вас почули. Ми помилилися, опублікувавши перший твіт, і нам дуже шкода. Наступного разу ми впораємося краще,

– повідомила пресслужба мережі.