Місцеві мешканці власноруч відновили міст між двома селами на Чернігівщині

Люди власноруч відновили міст через річку між селами. Відомо, що раніше його підірвали російські окупанти.

На Чернігівщині мешканці села Смяч обʼєдналися, аби власноруч відновити міст через річку між селами Заріччя та Смяч.

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"Після того, як окупанти підірвали міст між Заріччям та Смяччю, селяни залишилися відрізаними від центральної садиби громади. Не було можливості доїхати до лікарні та доставити хліб, бо замість 12 метрів мосту була прірва”, — повідомили в Сновській міській раді.

Крім того, Староста округу Наталія Дворник подякувала за допомогу ДП "Сновськрайагролісгос"”, міській раді та чоловікам, ремонтували міст.

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