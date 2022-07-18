Місцеві повідомили про вибух на Одещині: ймовірно, збили ворожий безпілотник

В Одеській області повідомляють про звуки вибуху – працює ППО. Ймовірно, українські захисники збили ворожий безпілотник.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Однак офіційних підтверджень чи спростувань ще немає.

Увага Під час тривоги на Дніпропетровщині чули кілька вибухів: перебувайте в укриттях

Вибухи, які ви могли чути на Одещині – робота української протиповітряної оборони. За неперевіреною інформацією, наші захисники збили ворожий БПЛА біля міста,

– йдеться у повідомленні.

Наголошують, що повітряна тривога все ще триває – загроза ворожих атак висока. Людей просять залишатись в укриттях до відбою.

Станом на 11.47 в області оголосили відбій.

Раніше про звуки вибухів повідомили на Дніпропетровщині. Вибухи теж пролунали під час повітряної тривоги. Місцеві ЗМІ повідомили, що є "приліт" у Покровському районі. Очевидці писали про задимлення та опублікували відповідні фото.

Однак офіційних підтверджень влучань російських ракет не було.

Ракетні обстріли Одещини

Окупанти вранці 16 липня вдарили ракетами по складу в Одесі зі стратегічних літаків. На момент обстрілу там перебували охоронці. На щастя, ніхто не постраждав, бо працівники сховались в укритті. Ймовірних коригувальників вогню уже затримали.

До слова, Сергій Братчук вважає, що ракетні обстріли Одещини продовжуватимуться, адже у Чорному морі безпекова ситуація залишається складною. Там досі присутній чорноморський флот росії. Поки що він домінує у морі.

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