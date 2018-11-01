18:31
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Блоги Ігор Лапін
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Ігор Лапін

      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат

      308
      Понад 90 українців виступали кандидатами на виборах у місцеві органи влади у Польщі
      Понад 90 українців виступали кандидатами на виборах у місцеві органи влади у Польщі / Golos.ua

      Чим ближчі президентські вибори в Україні – тим актуальніші міжнародні питання, а тим більше – питання взаємин з сусідами.

      Понад 90 українців виступали кандидатами на виборах у місцеві органи влади у Польщі, з яких 33 пройшли в ради, комуни і навіть регіональні збори. Це означає, що кожен третій українець отримав мандат.

      Читайте також: Відповідь на агресію Росії: у МЗС Польщі озвучили мету "Форту Трампа"

      Які посади отримали українці

      Кандидати від різних комітетів у всі рівні місцевого самоврядування: комуни, зборів та рад. Вони також подали заявку на посади мерів. Двоє з 33-х українців, які отримали мандат, будуть боротися за свою посаду у другому раунді виборів через тиждень.

      Два українці увійшли в список Громадянської коаліції у Вармінсько-Мазурській обласній раді. Одним з них є Мирон Сич. Він отримав 19,7 тисяч голосів.

      В Бяли-Борі Іван Боднар буде боротися за місце мера. У місті Свеце у Вармінсько-Мазурському воєводстві Славомір Ковальчук боротиметься за пост глави комуни. Варто зазначити, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві українці спільно виграли 17 місць. У Поморському воєводстві представник української меншини став радником Штумського повіту. 

      Читайте також: Ніхто з кандидатів у президенти не відповів зрозуміло, що робити з війною з РФ, – активіст

      Українець отримав мандат радника комуни в Мазовії. У Подляському двоє стали міськими радниками Бяли Подляска, а одна українка зайняла місце в раді Бєльсько-Підляського повіту. Ще один українець став радником в комуні. У Підкарпатті два українці стали радниками комун, а в Малопольскому – два радники повіту.

      У Нижній Сілезії українці зайняли два місця – одне в раді комуни і одне в раді Повіту. Нагадаємо, в 2017 році 661,9 тисяч українців отримали перший дозвіл на проживання в Євросоюзі, 88% з них видала Польща.

      На тлі проблемної Угорщини Польща виглядає значно приємнішим сусідом – хоча регулярно виникають ті чи інші ускладнення, на кшталт теперішнього фактичного перекриття з боку Польщі "зелених коридорів" на кордоні з Україною. Однак українська влада вже заявила, що має намір збільшити кількість переходів на кордоні з Польщею вдвічі, з 4-х до 8-х. Крім того, сприятлива щодо України заява Дуди на тлі цих ускладнень все ж нівелює негатив.

      Що це дасть Україні

      Представництво в місцевих органах влади – цивілізований і ефективний спосіб представлення інтересів нації в сусідній державі. Польща це розуміє, Угорщина – принципово відмовляється розуміти. Це оптимальний формат співпраці сусідів, а також представлення інтересів місцевих громад українців в Польщі і поляків в Україні.

      Без дипломатичних скандалів і обопільних обвинувачень в робочому порядку задовольняються всі потреби громадян обох держав без утисків місцевого населення. З Польщею не виникає питань щодо українських дитсадочків і шкіл, класів і курсів підготовки до коледжів, мовних курсів для дорослих тощо.

      Все створюється і надається в процесі життя й роботи. Щодо Угорщини це також був би оптимальний формат. Тим більше, що якраз угорці в місцевій владі України представлені більш ніж достатньо.

      Тим не менш, симетричного сприяння українцям в Угорщині немає досі. Плюс постійні претензії і вимоги більшого: аж до поширення фактичної влади Угорщини на території Закарпаття. Це ненормально і неправильно, суперечить і інтересам України, і міжнародному праву. Тому досвід з Польщею має стати взірцем для розв'язання аналогічних ситуацій і в інших державах.

      Читайте також: Польща підняла "мінімалку" та погодинну оплату праці

      Автор: Ігор Лапін
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Президентські вибори 2019 Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень
      сьогодні , 18:01 Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень
      Інна Жолобович
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сьогодні , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сьогодні , 15:00 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      сьогодні , 14:01 Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сьогодні , 13:01 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук