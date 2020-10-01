На Харківщині на місці катастрофи Ан-26 встановили тимчасовий пам'ятний знак з написом. Його розмістили з ініціативи Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба та офіцерів військової частини в Чугуєві.

3 жовтня, на дев'ятий день після трагедії, біля пам'ятника відбудеться панахида за померлими курсантами та екіпажем літака. Про це розповів речник університету Повітряних сил Олег Кошевой, повідомляє Укрінформ.

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На пам'ятнику розмістили напис "Вічного вам польоту Ан-26-Ш б / н 76. 25.09.2020".

Кошевой додав, що з родинами загиблих, які поки залишаються в Харкові, а також з іншими курсантами працюють психологи вишу.

Особовий склад докладає максимум зусиль, щоб підтримати курсантів. Наші штатні психологи сприяють цьому. Особливо важко переживають трагедію курсанти льотного факультету. Працюємо з сім'ями загиблих,

– підкреслив речник університету.

Крім того, Кошевой розповів, що університет забезпечує харчуванням та транспортом родини загиблих, які залишилися у Харкові до закінчення експертиз ДНК. Зазначимо, вони проживають у готелі університету.

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