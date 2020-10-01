На місці авіакатастрофи Ан-26 встановили тимчасовий пам'ятник
На Харківщині на місці катастрофи Ан-26 встановили тимчасовий пам'ятний знак з написом. Його розмістили з ініціативи Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба та офіцерів військової частини в Чугуєві.
3 жовтня, на дев'ятий день після трагедії, біля пам'ятника відбудеться панахида за померлими курсантами та екіпажем літака. Про це розповів речник університету Повітряних сил Олег Кошевой, повідомляє Укрінформ.
Читайте також Катастрофа літака Ан-26: що відомо про стан курсанта, який вижив
На пам'ятнику розмістили напис "Вічного вам польоту Ан-26-Ш б / н 76. 25.09.2020".
Кошевой додав, що з родинами загиблих, які поки залишаються в Харкові, а також з іншими курсантами працюють психологи вишу.
Особовий склад докладає максимум зусиль, щоб підтримати курсантів. Наші штатні психологи сприяють цьому. Особливо важко переживають трагедію курсанти льотного факультету. Працюємо з сім'ями загиблих,
– підкреслив речник університету.
Крім того, Кошевой розповів, що університет забезпечує харчуванням та транспортом родини загиблих, які залишилися у Харкові до закінчення експертиз ДНК. Зазначимо, вони проживають у готелі університету.
Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом
- 25 вересня у Харківській області біля Чугуєва під час виконання навчально-тренувального польоту впав військовий літак Ан-26. Він одразу загорівся.
- На борту літака були 27 людей – екіпаж, курсанти та викладачі Харківського університету. Внаслідок катастрофи загинуло 26 людей.
- Вижити вдалося курсанту В'ячеславу Золочевському. Наразі він перебуває у лікарні. Його стан покращується.
- У СБУ повідомили, що перед катастрофою командир екіпажу літака доповів про відмову лівого двигуна та запросив захід на посадку. Однак йому відповіли пізно.
- За фактом авіакатастрофи правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та важкі наслідки.
- Наразі триває слідство.
- Авіаексперт Валерій Романенко сказав, що велика ймовірність, що причиною катастрофи Ан-26 все ж є відмова лівого двигуна.