На місці обстрілу рівненської телевежі працює поліція та СБУ: дані про постраждалих уточнюють

Сьогодні, 14 березня, окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Внаслідок цього наразі не працює теле- та радіомовлення.

Для документування злочину на місці події працюють працівники СБУ.

До теми Через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення

Також зараз на місці вибуху рівненської телевежі працюють правоохоронці. Працівники вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області оглядають місце події та вилучають уламки боєприпасів.

У Нацполіції повідомили, що ще близько 20 поліцейських спільно з рятувальниками розбирають завали адмінбудівлі, розташованої біля телевежі. Інформація про травмованих чи загиблих перевіряється.

Два авіаудари було здійснено близько 5 ранку. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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