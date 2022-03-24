Місяць важких рішень та небувалого єднання, – Єрмак про незламність українців

Вже місяць Україна героїчно протистоїть російським загарбникам. Відколи 24 лютого на українські території впали перші ракети, люди ще більше об’Єдналися.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак каже, що образи в голові проносяться так швидко, ніби це було тільки вчора.

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"Ніч 24-ого. Ракети. Зміїний. Російський корабель… Люди в бомбосховищах. Диверсанти. Блокпости. Харків. Гостомель. Ірпінь. Маріуполь. "Діти". Херсон. Чорнобаївка 9 разів. Київ. ЗСУ. Тероборона. Біженці. Гуманітарні коридори", – перелічує Єрмак.

За його словами, 24 березня минув місяць війни Росії проти України.

Місяць важких рішень та дій. Місяць небувалого єднання. Місяць незламності… Ми всі прагнемо, щоб ворог отримав по заслугах за пекло в українських містах: Маріуполь, Чернігів, Харків,

– каже глава ОП.

Андрій Єрмак каже, що ворог перетворює міста світла та добра на міста-привиди. Мешканці цих міст бачать зруйновані квартири, на які роками відкладали кошти.

"Але Україна стоїть горою за своїх людей. Ми все відбудуємо та повернемо ці міста до життя. І нам в цьому допомагатимуть дуже багато країн", – написав він.

До слова, зранку 24 лютого російські війська почали віроломне вторгнення на українську землю. У статті ми розповіли, як змінилась країна та світ за цей короткий історичний, однак надзвичайно довгий для багатьох українців, місяць.

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