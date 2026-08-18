Незаконно затримували людей місяцями: військовослужбовцям ТЦК в Одесі оголосили підозри

Працівники одного з ТЦК Одеси незаконно утримували громадян. Також вони знущались над людьми, застосовуючи сльозогінний газ та фізичну силу.

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко у власних соцмережах.

Що відомо про злочин?

Десятьом працівникам районного ТЦК та СП Одеси повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян. За даними слідства, упродовж кількох місяців вони затримували людей у незаконний спосіб.

Зловмисники били чоловіків та силою доставляли їх до ТЦК, застосовували сльозогінний газ. Наразі відомо про щонайменше 8 потерпілих.

В Офісі Генпрокурора розповіли про інцидент із затримкою громадянина, якого збили службовою машиною. Іншого постраждалого працівники ТЦК душили, били, надягли кайданки, погрожували та вимагали пароль від телефону.

Підозрюваних затримали та обрали їм запобіжні заходи. Генеральний прокурор зазначив, що 7 підозрюваних були мобілізовані навесні 2025 року та з самого початку проходили службу в ТЦК.

Хочу чітко розділити дві речі. Україна воює. Наші військові роками перебувають на передовій і потребують поповнення. Мобілізація необхідна для оборони держави, а ухилення від неї, корупція та незаконні схеми отримання відстрочок мають отримувати належну правову оцінку. Потреба в мобілізації не дає нікому права порушувати закон,

– заявив Руслан Кравченко.

Він наголосив, що і ті, хто ухиляється від виконання свого обов’язку перед державою, і ті, хто від її імені використовує незаконне насильство, мають нести відповідальність.

Офіс Генпрокурора розслідує злочин / Фото Прокуратури України

Зазначимо, що у п'ятницю, 14 серпня, на Миколаївщині водія Червоного Хреста зупинили на блокпості та доправили до ТЦК прямо під час евакуації родин із дітьми з Херсонщини. Волонтери звинувачують правоохоронців у тому, що вони кинули пасажирів напризволяще посеред дороги.

Також на Тернопільщині людину з серцевими захворюваннями незаконно доставили до ТЦК. 57-річного чоловіка з інвалідністю добу утримували й намагались довести, що його відстрочка вже не дійсна.