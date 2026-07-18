"Руки геть від Федорова": у містах України третій день тривають мітинги через відставку міністра

Як проходять протести у Києві та інших містах України, розповідає 24 Канал.

Де відбуваються протести?

Київ

У столиці акції відбуваються біля театру імені Івана Франка. На мітинг вийшли сотні людей.

Учасники тримали плакати з написами на підтримку Михайла Федорова, а також вимагали повернення народних депутатів із канікул. Серед гасел, які лунали на акції, були: "Руки геть від Федорова", "Влада – це народ", а також заклики до відставки Олександра Сирського.

Третій день протестів у Києві / Фото надані 24 Каналу

Мітингувальники заявляли, що влада має пояснити причини кадрових рішень і враховувати позицію суспільства.

Кияни продовжують мітинги на підтримку Федорова: дивіться відео

Тернопіль

У Тернополі люди знову вийшли на акцію біля будівлі Тернопільської обласної військової адміністрації та облради. Спочатку на місці було близько десяти учасників, однак протягом дня кількість людей зросла – увечері на акції було понад 50 осіб.

Люди протестують проти кадрового рішення щодо Федорова / Фото Суспільне

Мітингувальники тримали плакати із написами "Поверніть Федорова", "Федорова підтримую", "Міняйте полонених, а не Федорова" та іншими закликами.

До акції долучалися люди з дітьми та домашніми улюбленцями.

Миколаїв

У Миколаєві акція на підтримку Михайла Федорова відбулася вже третій день поспіль.

За даними місцевих журналістів, до протесту долучилися понад 150 людей. Учасники зібралися на перехресті Центрального проспекту та вулиці Соборної, після чого пройшли ходою.

Люди скандували гасла на підтримку ексміністра оборони та висловлювали претензії до роботи військового керівництва. Наприкінці акції учасники виконали Державний гімн України біля будівлі міської ради.

Протест через відставку міністра оборони / Фото Суспільне

Запоріжжя

У Запоріжжі мітинг на підтримку Михайла Федорова триває третій день поспіль. Акція проходила попри повітряні тривоги та російські удари по місту. Перед початком протесту російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, унаслідок чого постраждали люди.

Попри небезпеку, учасники вийшли висловити свою позицію щодо кадрових рішень.

Десятки людей вийшли на нові акції / Фото "Радіо Свобода"

Львів

У Львові також триває акція протесту на підтримку Михайла Федорова. Учасники вийшли на так званий "картонковий протест" із плакатами та написами із закликами переглянути рішення щодо колишнього міністра оборони. До акції долучилися десятки людей.

Мітинги за Федорова тривають у Львові: дивіться відео

Рівне

У Рівному люди знову вийшли на протест. Учасники акції заявили, що їхні вимоги залишаються незмінними – вони виступають проти відставки Михайла Федорова та закликають до змін у військовому керівництві.

Люди із картонками та прапорами мітингують у Рівному: дивіться відео

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську також відбулася акція на підтримку Михайла Федорова. Учасники протесту виходили з плакатами та висловлювали свою незгоду з кадровим рішенням. До акції долучалися родини з дітьми.