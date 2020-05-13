Перевізники продовжують протестувати під стінами Кабміну: які вони висунули вимоги
Під будівлею Кабміну зібрались на масштабний протест перевізники з усієї країни. Вони вимагають відновити внутрішні та міжнародні перевезення. Висунули також ряд інших вимог.
Співорганізатор руху SaveФОП Сергій Доротич в ефірі 24 каналу пояснив, що вже 2 місяць поспіль пасажирські перевезення не працюють, що наражає на небезпеку й інші бізнеси, які взаємопов'язані.
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"Без відновлення пасажирських перевезень неможливе функціонування економіки повністю і всі дії, які зараз вживає влада – це профанація", – сказав Доротич.
За його словами, якщо держава забирає в людей право на працю, то обов'язково повинна це компенсувати.
Якщо хтось хоче, щоб ми не працювали – хай дадуть нам статки, і будемо такі самі розумні, як прем'єр-міністр та президент,
– запевнив співорганізатор руху.
"Я готовий сидіти так, як вони, за умови забезпечення мені особистого водія коштом держави, сплати витрат на проживання. Якщо у нас будуть рівні умови – ми готові "потерпіти". А зараз в нас немає можливості годувати сім'ю", – пояснив Доротич.
ФОПи висунули такі вимоги:
- поновлення пасажирських перевезень;
- компенсація податків, які сплатили підприємці у час, коли не могли вести діяльність через карантинні обмеження;
- скасування фіскалізації, нав'язаної мікропідприємництвам. (Фіскалізація передбачає, що всі розрахунки у сферах послуг та торгівлі повинні проводитися із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) – 24 канал);
- проведення відповідної реформи контролюючих органів, зокрема податкової служби;
- мораторій для перевірки мікробізнесу.
► Чи отримали підприємці фінансову підтримку від держави
Як стало відомо, малим та середнім приватним підприємцям, яким заборонили працювати під час карантину, держава виділила майже 5 мільярдів гривень грошової допомоги.
Я не отримував (фінансову допомогу – 24 канал), намагалися отримати мої колеги. Вони поки тільки подали заявки,
– сказав Доротич.
Сам підприємець негативно сприйняв таку підтримку від держави. "Не правильно, коли забирають шматок хліба, а потім дають якісь крихти. Якщо держава так опікується підприємцями і працівниками, то хай скасує податки, які платить бізнес, зокрема й з зарплат найманих працівників, не маючи змоги отримати дохід. Немає логіки", – пояснив Доротич.
Протест перевізників / Фото з телеграму PavlovskyNews
► Чи спілкувались з ФОПами представники влади
Доротич запевнив, що попри протести та спробу достукатись до влади – вона їх не чує. "Від уряду вийшов лише головний спеціаліст, який взяв відповідні звернення. Зустрічі, діалогу та розв'язання питання так і не відбулось", – сказав співорганізатор руху.
Він також прокоментував слова прем'єр-міністра щодо протесту перевізників.
Довідка. Очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив, що відкриття метро та міжміських перевезень зараз може призвести до нового спалаху COVID-19. Саме тому цей бізнес дозволять не раніше 3 етапу послаблення карантину.
"Мені прикро чути від прем'єр-міністра його заяви – вони не кореспондуються із заявами головного санітарного лікаря, який сказав, що метрополітени і пасажирські перевезення можна було і не закривати, як і парки та все інше", – підсумував Доротич.
Що відомо про протест перевізників у Києві? Під стінами будівлі Кабінету Міністрів України в Києві сьогодні, 13 травня, відбувся протест перевізників. Вони вимагали від уряду дозволу відновити внутрішнє та міжнародне сполучення. Протест був масштабний. Попри те, що акція була запланована на 10:00, вулиці столиці вже о 8:00 були переповнені пасажирськими автобусами.
До слова, акція SaveФОП відбулась також на Вінничині, Одещині, Закарпатті.
Скільки може існувати бізнес на карантині / Інфографіка 24 каналу
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