На мітинг в підтримку України в Берліні прийшло 20 тисяч людей: вражаючі фото

У багатьох містах світу люди проводять акції на підтримку України. Вони хочуть повідомити про свою солідарність з українським народом та готовність надати необхідну допомогу.

Акції на підтримку України відбулися у багатьох містах Німеччини. Мітинги із жовто-синіми кольорами пройшли у Берліні, Штутгарті, Гамбурзі, Франкфурті та Лейпцигу.

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Акція в Берліні

Більше 20 тисяч людей пройшли центром Берліна, щоб заявити про підтримку України у боротьбі з російськими окупантами. Девіз акції "Зупинити війну. Мир та солідарність народу України".

За підрахунками поліції, участь в акції взяло 20 – 30 тисяч людей, а Альянс організаторів профспілок, церков, ініціатив із захисту довкілля та груп світу вважає, що їх було 60 тисяч.

Акція на підтримку України у Берліні / Фото Berliner Zeitung

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