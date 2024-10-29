В столиці Грузії протестувальники прогнали журналістів прокремлівських ЗМІ

В Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських видань "РИА Новости" і "Известий" з мітингу проти оголошених підсумків парламентських виборів.

Про це повідомили вищевказані російські видання у своїх телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Протестувальники в Тбілісі прогнали російських журналістів

Російське видання "РИА новости" ввечері написало, що їхній журналіст постраждав через те, що нібито над його вухом протестувальники увімкнули гучномовець на великій потужності. За словами самого медійника, учасники протесту обурилися, почувши російську мову.

Кореспондент упав від звукового удару, після чого поліцейські зловили таксі та відправили його до готелю.

Як протестувальники в Тбілісі прогнали російських медійників: дивіться відео

Учасники протесту в Тбілісі прогнали російських журналістів: дивіться відео

Також учасники протесту у Тбілісі змусили залишити площу біля парламенту Грузії і кореспондента російського видання "Известия".

Правоохоронці попросили медійника сісти у таксі та поїхати, аби не загострювати ситуацію.

В столиці Грузії протестувальники прогнали журналістів з Росії: дивіться відео