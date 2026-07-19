Багато хаосу, – журналістка розказала, як у США реагують на гучні ротації в уряді України

В українському уряді кадрові перестановки. Ця тема широко висвітлювалася, зокрема в американських медіа. На першій шпальті New York Times був матеріал про протести з фоторепортажем і поясненням українського контексту. Також кілька інших видань США писали про мітинги на тлі змін в уряді та відставки міністра оборони Федорова.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла журналістка української служби "Голосу Америки" Марія Ульяновська, додавши, що водночас від американських посадовців – ні від республіканців, ні від демократів, ні від представників адміністрації – коментарів щодо цього не було, оскільки це вважається суто внутрішнім питанням України.

Федорова зняли: як у США реагують на це?

Для посадовців США, як пояснила журналістка, було б неправильно вказувати Україні, кого призначати на урядові посади. Але серед аналітиків, які знають Федорова й український контекст, панувало нерозуміння.

Ендрю Данієрі, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради, доволі відомого аналітичного центру, назвав це "автоголом" президента України та звернув увагу, що мовиться про міністра-реформатора, добре відомого на Заході, із хорошою англійською. Дуже багато нерозуміння, що відбувається і для чого. Є усвідомлення, що зараз дуже багато хаосу в Україні, який не потрібний,

– зазначила Ульяновська.

Вона вказала на те, що в останні місяці Києву вдалося змінювати дискурс у Сполучених Штатах про те, що Україна починає перемагати на полі бою та послаблювати Росію. Паралельно обговорюється імовірність ухвалення американського санкційного закону (законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя). Однак внутрішня турбулентність в Україні, на погляд Ульяновської, перекреслює цей ефект.

Повне інтерв'ю Ульяновської: дивіться у відео