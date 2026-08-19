"Федорова – в МОУ, Хмару – в СБУ": українці знову вийшли на мітинги

Уранці 19 серпня у Києві та низці областей України відбулися мирні акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники мітингів виступають проти його заміни на посаді міністра оборони та закликають зберегти започатковані реформи.

24 Канал зібрав все, що відомо про мирні протести.

Чого вимагають учасники акцій?

У Львові люди зібралися біля будівлі Львівської обласної військової адміністрації з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Акція відбулася на тлі засідання Верховної Ради, де можуть розглядати питання про зміну керівництва Міністерства оборони. Мітинг у Львові / Фото Суспільне Мітинг також провели в Івано-Франківську. Учасники акції зібралися під будівлею ОВА проти можливого призначення нового очільника Міноборони замість Федорова. Протест в Івано-Франківську / Фото "Галка" Координатор акції Денис Мілевський заявив, що мітинги організували в різних містах, аби депутати Верховної Ради почули позицію протестувальників. Саме сьогодні зранку ми вирішили зібратися. Ми збираємося і в інших містах, і в Києві, і у Львові, щоб Верховна Рада бачила думку народу,

– сказав Мілевський. Івано-Франківськ мітингує на підтримку Федорова: дивіться відео Водночас учасників акцій цікавить не лише кандидатура нового міністра, а й те, чи продовжить він реформи, розпочаті попередньою командою Міноборони. За словами Мілевського, протестувальники очікують публічної комунікації від кандидата на посаду міністра Євгенія Хмари або самого Федорова. Українці вийшли на протести: дивіться відео У Києві акція відбулася під будівлею Верховної Ради. Учасники вигукували: "Федорова – в МОУ, Хмару – в СБУ". Кияни вийшли під Верховну Раду: дивіться відео

Нагадаємо, ексміністр оборони України Михайло Федоров 18 серпня звернувся до українців із відеозверненням, у якому порушив питання оборони, демократії, корупції та роботи державних інституцій. Він наголосив на важливості повноцінного призначення міністра оборони, оскільки, на його думку, оборонна політика країни не може тривалий час залишатися в режимі тимчасовості.

Водночас Федоров зазначив, що проблеми України не обмежуються лише кадровими рішеннями в одному міністерстві.

Окремо ексміністр порушив питання проведення виборів під час тривалої війни та наголосив на необхідності пошуку законного й безпечного механізму для відновлення повноцінного демократичного процесу. Росія не повинна отримати можливість визначати, коли українці можуть обирати свою владу.

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Також Федоров заявив про необхідність системних змін у державному управлінні, зокрема швидшого ухвалення рішень, більшої відповідальності посадовців і прозорої комунікації з суспільством. Корупцію він назвав проявом глибшої кризи управління та наголосив, що під час війни розкрадання державних коштів безпосередньо впливає на обороноздатність країни.