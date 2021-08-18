Любить випити за кермом: митник спричинив смертельну ДТП на Буковині та втік

У селі Припруття, що на Буковині, сталася смертельна аварія. Водій Opel Insignia допустив зіткнення з автомобілем Audi та втік з місця. Поліцейські встановили, що мовиться про митника Вадима Недугу.

Трагедія сталася 16 серпня у Чернівецькому районі. Внаслідок ДТП загинула пасажирка Audi, а його кермувальник травмувався.

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Правоохоронцям вдалося встановити особу водія-втікача. За попередньою інформацією, це 28-річний житель міста Новоселиця – Вадим Валерійович Недуга.

Що відомо про Вадима Недугу

Джерело: "Молодий буковинець"

Недуга працює на Чернівецькій митниці, як і його батько Валерій. Раніше чоловік працював на Львівській та Галицькій митницях.

У своїй декларації Недуга вказав інформацію про зарплату. Натомість на батька зареєстрований будинок, 4 земельні ділянки, квартири та торгівельні приміщення.

Водночас у власності його батьків також цілий автопарк: Mercedes Benz S 320, Opel Astra, Toyota Venza, Skoda Fabia, старенька "Волга" й навіть автобус "Богдан".

Не перша смертельна ДТП

Це – не перша трагічна аварія за участі Недуги. У квітні 2016 року він, перебуваючи за кермом автомобіля, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком та вантажівкою. Пасажир, який разом з ним перебував у салоні, загинув. Слідство встановило, що сам митник перебував у стані алкогольного сп'яніння.