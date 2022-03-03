Митниця забрала півтори тонни контрабандного прошуто і шоколаду військовим

Митники на Львівщині вилучили 1,5 тонни делікатесів. Вони передали їх українським військовим.

Це трапилось у пункті пропуску "Краковець – Корчова". Співробітники Львівської митниці виявили в мікроавтобусі Volkswagen Crafter не задекларований шоколад і м'ясні вироби.

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Водій авто – мешканець Львівщини – під час проходження митного контролю повідомив, що перевозить з Німеччини гуманітарну допомогу, однак не знайшов при собі жодних документів, які б це підтверджували.

Що вилучили митники

Прикордонники та митники відразу скерували авто на поглиблений огляд. Під час огляду виявили велику кількість ящиків:

з шоколадними батончиками Dolciando, вагою 1 140 кілограмів;

майже 400 кілограмів Prosciutto Crudo – сиров'яленої італійської шинки-хамону в герметичних упаковках.

Українські митники вилучили товар, який намагалися незаконно ввезти Україну. Вони передали цю контрабанду бійцям української армії.

Митники вилучили контрабанду і передали її військовим / Фото Митниці Львівщини

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