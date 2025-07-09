На митницях у Одеській, Волинській і Чернівецькій областях проходять масштабні обшуки, – джерела

Служба безпеки України разом з іншими правоохоронними органами проводить масштабні обшуки на митницях у трьох областях. Операція триває в Одеській, Волинській та Чернівецькій областях і пов'язана із загрозами національній безпеці.

За даними джерел 24 Каналу, спецслужби перевіряють можливий вплив іноземних агентів та спроби контрабанди. Участь в обшуках беруть СБУ, ОГП, ДБР, Нацполіція та Бюро економічної безпеки.

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Де саме проходять обшуки

Як стало відомо, обшуку обшуки тривають одночасно на митницях в Одеській, Волинській та Чернівецькій областях. Операція відбувається у координації кількох правоохоронних структур. Об'єкти перевірки – як адміністративні приміщення митниць, так і робочі місця посадовців.

Масштабні обшуки на митницях / Фото 24 Каналу

Джерела зазначають, що силовики зосереджуються на виявленні доказів можливої співпраці митників з іноземними спецслужбами. Серед цілей – запобігання спробам контрабанди зброї, наркотиків чи інших товарів, які можуть використовуватись для підривної діяльності проти України. Окрім того, слідство перевіряє інформацію про корупційні схеми на митниці.