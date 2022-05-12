Митрополичий фонд залучив 20 мільйонів гривень для будівництва житла на Київщині

Митрополичий фонд ПЦУ збудує тимчасове комфортне житло для українських родин, чиї домівки були зруйновані окупантами внаслідок війни Росії проти України.

Така соціальна ініціатива Митрополичого Фонду вже отримала 20 мільйонів гривень. Їх надав голова Меценатської ради Фонду Андрій Мацола.

Читайте також За добу зібрали 30 мільйонів: IT-спільнота купує літак для ЗСУ

До середини літа за ці кошти будуть зведені будинки для 50-и родин, перші з них зможуть заселитися вже на початку червня.

Відомо, що встановлення модульних будинків буде розпочато з Київщини, а саме в Гостомелі, в селах Озерне, Мощун та інших населених пунктах, що сильно постраждали під час бойових дій та російського вторгнення.

За словами голови Меценатської ради Митрополичого фонду Православної Церкви України Андрія Мацоли, Гостомель, Озера, Мощун, Ірпінь, Буча – всі вони поруч з Вишгородом, місцем, де мешкає сім’я Мацоли.

Тисячі людей з цих міст після російської окупації залишилися без власного житла, буквально без даху над головою.

Бачачи їхнє горе, ніхто не може залишитися байдужим. Я беззаперечно вірю в те, що будуть різні програми з відновлення житла, проте їхній старт – питання часу. А мешканці Київщини, особливо ті, які не виїхали і пережили окупацію тут, на своїй рідній землі, зараз тим більше не будуть її покидати,

– додав Мацола.

Він додав, що ці люди сьогодні змушені жити або просто неба, або шукають прихисток у родичів чи знайомих. З цієї причини потреба у зведенні будинків є життєвонеобхідною та нагальною.

Після відновлення помешкань родин на Київщині, буде можливість передати це житло іншим постраждалим від війни українцям.

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній зазначає, що український народ завжди вирізнявся своєю чуйністю, добрим серцем і взаємодопомогою, здатністю об’єднуватися та гуртуватися заради порятунку інших – своїх братів і сестер.

Знаю, що сьогодні кожен працює на своєму фронті, обравши свій напрямок допомоги іншим, проте хочу закликати тих, хто має таку можливість, долучитися до цієї важливої ініціативи Митрополичого фонду ПЦУ і допомогти тим нашим ближнім, які, на жаль, втратили все,

– додав Митрополит Епіфаній.

Деталі про те, як долучитись до проєкту можна дізнатись за телефоном +38 050 352 52 36 о. Роман (Когут) або за посиланням.

Вас може зацікавити – росіяни розбомбили школу, де вчився Пантелеймон Куліш: відео