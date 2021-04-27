Тільки так зможемо подолати пандемію, – Епіфаній закликав українців вакцинуватись

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців долучитись до вакцинації проти COVID-19. За його словами, тільки так можна буде подолати пандемію.
Джерело:"Свобода слова"
Предстоятель ПЦУ зауважив, що позиція церкви щодо вакцинації є позитивною. Як розповів Епіфаній, її вже висловлювали на Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій.
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Митрополит Епіфаній вважає, що вакцинація проти коронавірусу не має якогось релігійного підтексту. Зважаючи на це, не повинно бути якихось речей, які б її зупиняли.
Церква закликає всіх долучатися до цього процесу, бо саме за допомогою вакцинації ми зможемо поступово подолати цю хворобу,
– наголосив Епіфаній.
До теми Деякі церкви не визнають реальності, але скоро вони визнають Томос, – Епіфаній про РПЦ
COVID-19 в Україні: останні новини
- В Україні впродовж доби 26 квітня на коронавірус захворіли 7 915 людей. Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували в Києві.
- На жаль, від ускладнень COVID-19 померли 432 пацієнти.
- З початку кампанії вакцинації в Україні щеплення отримали понад 500 тисяч осіб.
Джерело: https://censor.net/ua/v3262152