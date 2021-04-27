Тільки так зможемо подолати пандемію, – Епіфаній закликав українців вакцинуватись

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців долучитись до вакцинації проти COVID-19. За його словами, тільки так можна буде подолати пандемію.

Предстоятель ПЦУ зауважив, що позиція церкви щодо вакцинації є позитивною. Як розповів Епіфаній, її вже висловлювали на Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій.

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Митрополит Епіфаній вважає, що вакцинація проти коронавірусу не має якогось релігійного підтексту. Зважаючи на це, не повинно бути якихось речей, які б її зупиняли.

Церква закликає всіх долучатися до цього процесу, бо саме за допомогою вакцинації ми зможемо поступово подолати цю хворобу,

– наголосив Епіфаній.

пильними та відповідальними й не наражати інших на небезпеку.

Митрополит Епіфаній закликав українців на Великдень не йти до церкви. Він заявив, що в умовах пандемії коронавірусу варто бути

До теми Деякі церкви не визнають реальності, але скоро вони визнають Томос, – Епіфаній про РПЦ

COVID-19 в Україні: останні новини

В Україні впродовж доби 26 квітня на коронавірус захворіли 7 915 людей. Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували в Києві.

На жаль, від ускладнень COVID-19 померли 432 пацієнти.

З початку кампанії вакцинації в Україні щеплення отримали понад 500 тисяч осіб.

Джерело: https://censor.net/ua/v3262152