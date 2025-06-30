Благословив війну Росії проти України: СБУ заочно засудила митрополита УПЦ МП з Луганщини

Підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка заочно засудили до 11 років ув'язнення. Він співпрацює з ворогом на тимчасово захоплених територіях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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СБУ заочно засудила митрополита УПЦ МП

В пресслужбі вказують, що суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно.

Йдеться про 2 квартири: одна в Бориспільському районі Київської області, інша – в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині.

Крім цього, серед конфіскованого майна – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.

За матеріалами справи, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України,

– вказують в СБУ.

Так, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.

Вже у травні того ж року він поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську, яке проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські ЗМІ.

У своїх інтерв’ю російським пропагандистам клірик неодноразово закликав до продовження агресії проти України та захоплення нових територій нашої держави.

Вказується, що на підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за частиною 1 статтею 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Його також позбавили права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях протягом 13 років.

Наразі він переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.