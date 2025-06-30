Благословив війну Росії проти України: СБУ заочно засудила митрополита УПЦ МП з Луганщини
- За матеріалами СБУ 11 років тюрми заочно отримав митрополит УПЦ (МП), який благословив війну Росії проти України
Підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка заочно засудили до 11 років ув'язнення. Він співпрацює з ворогом на тимчасово захоплених територіях.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.
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СБУ заочно засудила митрополита УПЦ МП
В пресслужбі вказують, що суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно.
Йдеться про 2 квартири: одна в Бориспільському районі Київської області, інша – в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині.
Крім цього, серед конфіскованого майна – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.
За матеріалами справи, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України,
– вказують в СБУ.
Так, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.
Вже у травні того ж року він поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську, яке проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські ЗМІ.
У своїх інтерв’ю російським пропагандистам клірик неодноразово закликав до продовження агресії проти України та захоплення нових територій нашої держави.
Вказується, що на підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за частиною 1 статтею 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Його також позбавили права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях протягом 13 років.
Наразі він переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.