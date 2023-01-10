Підтримував Росію: в Україні судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП
Джерело:СБУ
Митрополит Вінницької єпархії УПЦ МП може потрапити за ґрати. Очільник єпархії УПЦ МП у Вінницькій області публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.
СБУ інформує, що зібрала неспростовні докази вини очільника єпархії УПЦ МП у Вінницькій області та спрямувала обвинувальний акт до суду. Митрополиту загрожує до 8 років позбавлення волі.
До речі Московські попи в Україні бояться називатися РПЦ: є причина
У чому звинувачують митрополита
Як свідчать матеріали слідства, митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.
Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів. Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:
- комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
- прокремлівські агітки та літературу.
У митрополита провели обшуки / Фото СБУ
"Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа", – йдеться у повідомленні.
Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України.
Українці підтримують заборону УПЦ МП
- На тлі повномасштабного вторгнення Росії українські силовики по всій Україні провели обшуки в УПЦ МП. Під час обшуків було виявлено чимало доказів, які свідчать про зв'язок УПЦ МП з Росією.
- Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження, відповідно до результатів якого, більшість українців виступають за заборону УПЦ МП.
- РНБО вже ввела санкції проти декількох представників УПЦ МП, серед яких митрополити Лука та Павло. Крім того, Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 священників цієї церкви.
- Найважливіше, що УМЦ МП втратила контроль над Києво-Печерською Лаврою, яка остаточно перейшла у власність держави.
- 7 січня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній вперше провів божественну літургію з нагоди Різдва у соборі Лаври.