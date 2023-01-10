Підтримував Росію: в Україні судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП

Митрополит Вінницької єпархії УПЦ МП може потрапити за ґрати. Очільник єпархії УПЦ МП у Вінницькій області публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

СБУ інформує, що зібрала неспростовні докази вини очільника єпархії УПЦ МП у Вінницькій області та спрямувала обвинувальний акт до суду. Митрополиту загрожує до 8 років позбавлення волі.

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У чому звинувачують митрополита

Як свідчать матеріали слідства, митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів. Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:

комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;

прокремлівські агітки та літературу.

У митрополита провели обшуки / Фото СБУ

"Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа", – йдеться у повідомленні.

Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

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