У Німеччині назвали умову, за якої можлива участь держави в миротворчій місії в Україні

Нещодавно знову почали говорити про відправлення миротворчої місії країн Заходу до України. У Німеччині прокоментували таку можливість.

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц сказав, що участь Німеччини у миротворчих місіях в Україні можлива за умови досягнення порозуміння з Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на Die Zeit.

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Основною є згода Росії

За словами Мерца, для участі Німеччини у миротворчих операціях потрібний мандат, який відповідатиме міжнародному праву. Проте він також вважає, що такі місії без згоди Росії не будуть ефективними та можуть загострити ситуацію. Саме тому німецький політик переконаний, що згода Росії є основною в цьому питанні.

Якщо буде досягнута мирна угода й Україна потребуватиме гарантій безпеки, то ми можемо обговорювати це лише за наявності чіткого мандату відповідно до міжнародного права. Наразі я його не бачу,

– пояснив політик.

Першим ідею про відправлення західного контингенту в Україну висловив президент Франції Еммануель Макрон. Речник МЗС Георгій Тихий нещодавно зазначив, що з цього приводу точаться дискусії.