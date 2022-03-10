Mitsubishi Electric припиняє постачання своєї продукції на російський ринок

З російського ринку йде все більше і більше світових компаній. Навпримклад, з 10 березня Mitsubishi Electric не постачатиме своєї продукції на рикон країни-агресорки.

На російському ринку світових компаній стає все менше. Усе це – наслідки ганебного вторгнення до України.

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Причини, через яку компанія Mitsubishi Electric уже не нова – санкції проти Росії, які ввели низка світових держав.

Росія все більше перетворюється на ізольовану країну, яка бідніє через свої загарбницькі наміри. Цікаво тепер, як поживають ті, хто підтримує дії кремлівського фюрера на території України.

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