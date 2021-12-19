Мив машини, щоб заробити: поліцейські в Чернігові подарували 8-річному хлопчику смартфон

19 грудня 2021 , 17:29
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Джерело:

Поліція Чернігівської області у фейсбуці

У Чернігові поліцейські стали посланцями святого Миколая і здійснили мрію 8-річного хлопчика напередодні свята. Школяр мив автомобілі біля торгового центру, бо хотів самостійно купити сучасний смартфон.

Коли правоохоронці виявили, що 8-річний Арсен миє машини, провели з ним та його батьками роз’яснювальну бесіду. Тоді пообіцяли дитині, що отримає від них особливий подарунок на Миколая за умови, що гарно вчитиметься. 

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Диво на свято Миколая

За словами правоохоронців, візит ювенальних поліцейських став для дітлахів приємною несподіванкою та дав змогу повірити у диво.

Поліцейські дотримали слова і вручили Арсену омріяний смартфон. Привітали зі святом й брата та сестричку хлопчика, які отримали теж подарунки – іграшки і необхідне канцелярське приладдя,
– повідомляє поліція. 

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Повний допис поліції у фейсбуці

Чернігівські поліцейські здійснили мрію школяра напередодні свята
Інспектори ювенальної превенції поліції області стали посланцями Святого Миколая та вручили хлопчику з Чернігова сучасний смартфон. Школяр намагався зібрати кошти на телефон, миючи автомобілі.
Напередодні Дня святого Миколая ювенальні поліцейські завітали до свого підопічного - 8-річного Арсена. Школяр захотів самостійно заробити на сучасний смартфон і вирішив підробляти миттям автомобілів біля місцевого торгового центру.
Поліцейські провели з ним та його батьками роз’яснювальну бесіду. Хлопчику пообіцяли, що до Дня святого Миколая він отримає від поліції особливий подарунок. Умова одна - сумлінно навчатися.
Поліцейські дотримали слова і вручили Арсену омріяний смартфон.
Привітали зі святом й брата та сестричку хлопчика, які отримали теж подарунки - іграшки і необхідне канцелярське приладдя.
Візит ювенальних поліцейських став для дітлахів приємною несподіванкою та дав змогу повірити у диво.

Автор: Оксана Княжик