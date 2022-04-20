"Мій спонсор має нарубати бабла і приїхати додому": батьки загарбників закликають їх мародерства

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта з батьком. Той йому дав "настанови" мародерити – знімати генератори з автомобілів українців.

Сам окупант бідкався, що платять йому менше грошей, ніж обіцяли. Він сподівався на виплату 280 тисяч рублів, а отримав 100 тисяч, тому батько порадив йому "викручуватися".

До теми У Росії родич окупанта намагається продати крадений BMW: питає в мережі, як зареєструвати

"Знімай генератори"

Батько окупанта дав своєму сину пораду – красти запчастини з автомобілів, на що той розповів, що з цим важко – дорогі автівки або знищують, або командири забирають їх собі. Хоча загарбник відзначив, що й сам думав про крадіжку запчастин. Як приклад, окупант, який зараз під Харковом, розповів, як вони розстріляли авто Audi.

Тому "винахідливий татусь" радить сину знімати генератори з автомобілів, якщо ті вціліли, бо їх можна продати в Росії за 10 – 20 тисяч рублів.

Така ганьба й ницість окупантів пояснюється однією з фраз батька на початку розмови:

"Не висовуйся! Мій спонсор має нарубати бабла і повернутися додому", – каже тато окупанта.

Розмова батька з окупантом: дивіться відео (обережно, присутня ненормативна лексика, 18+)

До теми – перехоплена розмова з закликом знищити "Азовсталь": дивіться відео