Серед дніпровських багатоповерхівок з'явилася зелена оаза. Дніпрянка Людмила Кокул власноруч висадила сквер. Озелененням території біля свого будинку жінка займається вже 13 років, а згодом таке хобі згуртувало і її сусідів.

Про двір, який не став чекати благоустрою свого району від місцевої влади, а взяв все у свої руки – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Дніпрянка Людмила Кокул ніколи не мала справу з квітникарством, проте тепер доглядає за рослинами щодня. На місці скверу, який вона створила, раніше була просто пустка. Зараз тут більш ніж сотня кущів, понад 30 дерев та безліч квітів.

"Тепер діти бігають тут колами, вони називають це квітковим лабіринтом!. Самим приємно, дихати легше, і людям подобається – всі йдуть і дякують", – розповіла місцева жителька Людмила Кокул.



Садівниця Людмила Кокул / Фото 24 канал



В сквері – велике різноманіття рослин / Фото 24 канал



Сад планують розширити квітучими рослинами / Фото 24 канал

Фото саду посреед багатоповерхівок / 24 канал:

До озеленення долучилися сусіди

Щовечора пані Людмила доглядає за деревами, поливає квіти та прибирає бур'яни. З часом їй почали допомагати і сусіди. Надихнувшись, вони також вирішили долучитись до озеленення.

"Я побачила, що мої старші колеги вже дуже давно цим займаються, і вирішила – чому б і ні? Ми можемо зробити наш двір краще, чистіше, гарніше", – поділилася враженнями місцева жителька Юлія Григоренко.

Мешканці розповідають, що квітникарство неабияк зближує сусідів, адже люди, доглядаючи за рослинами, спілкуються, діляться думками та планами. А в планах — розширення саду вічнозеленими та квітучими рослинами.

Дивіться відео: між багатоповерхівками Дніпра утворилася справжня оаза