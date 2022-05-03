Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці, – Подоляк відреагував на вечірні обстріли міст

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на вечірні ракетні обстріли українських міст. Він наголосив, що Росію потрібно визнати країною-терористом.

Михайло Подоляк наголосив на тому, що між Росією та терористичною організацією "ІДІЛ" усе менше різниці. Тобто країна-агресорка такий же терорист.

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Реакція Подоляка на обстріли

Радник голови Офісу Президента пригадав й антисемітські заяви глави російського МЗС Лаврова. Подоляк відзначив, що Росія все менше відрізняється від "ІДІЛ".

Спочатку – антисемітські заяви Москви, тепер – масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінниччина, Кіровоградщина, Закарпаття. Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці навіть на вербальному рівні,

– наголосив Подоляк.

Також на обстріли відреагував і голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що таким чином росіяни хочуть зупинити постачання допомоги від західних партнерів, однак їм не вдасться.