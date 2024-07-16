Обізвали "херсонськими тюленями": між окупантами з двох бригад виник конфлікт

Нещодавно стало відомо, що окупанти перекидають підрозділи з Херсонської області на Харківщину. Й хоча між російськими військовими виникли конфлікти, однак переміщення суттєво не вплине на ситуацію на Херсонщині.

Про це речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив в ефірі телемарафону. Він уточнив, що конфлікт відбувся між окупантами з 810-ї бригади та 155-ї.

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Окупанти обізвали "побратимів" "херсонськими тюленями"

Братчук розповів, що окупанти перекидають 810-ту окрему бригаду морської піхоти з Херсонщини на Харківщину у підпорядкування окупаційного угруповання "Сєвєр". Разом з тим, між російськими загарбниками виник конфлікт.

Там (на Півночі – 24 Канал) є в угрупованні "Сєвєр" є 155 окрема бригада морської піхоти, яка вже кілька разів відмовлялася йти на штурмові дії й не виконували накази щодо бойових дій. Своєю чергою вони назвали 810-ту бригаду з Півдня "херсонськими тюленями". Але це їхні проблеми,

– розповів Братчук.

Водночас Братчук вважає, що перекидання 810-ї бригади з Півдня суттєво не вплине на ситуацію на Херсонському напрямку, адже у ворога на цій ділянці достатньо міцне угруповання військ "Дніпро".

"Я думаю, що це перекидання досить очікуване, і власне про це ми говорили вже декілька днів тому", – резюмував Братчук.

Раніше про перекидання 810-ї бригади на Харківщину повідомляли партизани руху "Атеш". За інформацію агентів, бригаду перекидають під Вовчанськ після численних невдач під Кринками в Херсонській області. Окрім того, через великі втрати окупанти з 810-ї бригади відмовлялися йти на штурми.