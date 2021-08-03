Між Туреччиною і Грецією нове загострення: цього разу через закриття турецьких шкіл

У МЗС Туреччини розповіли, що Греція закриває ще 12 початкових шкіл, які розміщені в Західній Фракії. Туреччина вважає це систематичною поведінкою, яку влада реалізовує під приводом економії та браку учнів.

У МЗС Туреччини заявили, що така поведінка Греції відображає дискримінаційне ставлення влади до шкіл етнічних меншин. Про це відомство написало на офіційному сайті.

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Туреччина заявила, що Греція закриває турецькі школи

Ми засуджуємо рішення Греції закрити ще 12 початкових шкіл, що належать до турецької меншини Західної Фракії, використовуючи як виправдання заходи жорсткої економії та недостатню кількість учнів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, за останній період влада Греції вже закрила понад половину початкових шкіл меншин. Тепер їх залишилось 103.

Турецьке відомство заявило, що це порушує норми Лозаннського мирного договору, який підписали у 1923 році після розпаду Османської імперії. Саме він затвердив економічні та політичні привілеї іноземців та засвідчив міжнародне визнання Туреччини.

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