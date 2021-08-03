Між Туреччиною і Грецією нове загострення: цього разу через закриття турецьких шкіл
Джерело:МЗС Туреччини
У МЗС Туреччини розповіли, що Греція закриває ще 12 початкових шкіл, які розміщені в Західній Фракії. Туреччина вважає це систематичною поведінкою, яку влада реалізовує під приводом економії та браку учнів.
У МЗС Туреччини заявили, що така поведінка Греції відображає дискримінаційне ставлення влади до шкіл етнічних меншин. Про це відомство написало на офіційному сайті.
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Туреччина заявила, що Греція закриває турецькі школи
Ми засуджуємо рішення Греції закрити ще 12 початкових шкіл, що належать до турецької меншини Західної Фракії, використовуючи як виправдання заходи жорсткої економії та недостатню кількість учнів,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, за останній період влада Греції вже закрила понад половину початкових шкіл меншин. Тепер їх залишилось 103.
Турецьке відомство заявило, що це порушує норми Лозаннського мирного договору, який підписали у 1923 році після розпаду Османської імперії. Саме він затвердив економічні та політичні привілеї іноземців та засвідчив міжнародне визнання Туреччини.
Стосунки між Туреччиною та Грецією: коротко
- Між Грецією та Туреччиною вже давно зберігаються напружені стосунки.
- Вони загострились у 2020 році на тлі конфлікту у Середземному морі.
- Конфлікт виник, коли наприкінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі.
- В Афінах розкритикували Анкару за такі дії й пообіцяли подати скаргу.
- Через конфлікт країни-члени Євросоюзу погодили пакет санкцій проти Туреччини.