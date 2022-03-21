Міжнародна петиція про Нюрнберг для Путіна за тиждень набрала понад мільйон голосів

Петиція щодо початку Нюрнберзького процесу проти Володимира Путіна набрала вже більше мільйона голосів. Вона є міжнародною і отримала таку підтримку лише за тиждень.

В описі петиції зазначається, що поки перелякані матері й діти тікають від бомб і куль, Путін здійснює "найвищий міжнародний злочин". Це агресія на наших очах.

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Є потужний спосіб притягнути його до відповідальності: новий трибунал у Нюрнберзькому стилі, щоб Путін відповів за цей огидний вчинок,

– мовиться у повідомленні.

Створити новий спецсуд над Путіним закликає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Адже масова підтримка громадськості надала б цій ідеї непереборного імпульсу. Путін та його посіпаки отримали б потужний сигнал, що світ буде притягувати їх до відповідальності.

"Цей новий суд є ключовим для захисту не лише України, а й усього світу від нападу, який був незаконним з моменту його початку. Приєднуйтесь до глобального заклику переслідувати злочин Путіна в новому трибуналі в Нюрнберзькому стилі", – закликають у петиції.

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