Міжнародне агентство MSCI підвищило рейтинг "Метінвесту" у сфері ESG

Міжнародне агентство MSCI, провідний постачальник інструментів і послуг для ухвалення інвестиційних рішень для світової фінансової спільноти, підвищило рейтинг "Метінвесту" у сфері екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG).

Відтепер "Метінвест" перейшов із рівня "B" до рівня "BВ" відповідно до шкали, де "CCC" – це найнижчий рейтинг та "AAA" – найвищий.

Згідно із системою оцінювання MSCI, рейтинг "BB" відповідає середньому рівню та надається компаніям із належним рівнем досвіду в управлінні найзначнішими ризиками та можливостями, пов'язаними з ESG, у порівнянні з аналогічними галузевими компаніями, які також оцінювало агентство.

Підвищення рейтингу "Метінвесту" пов'язане, зокрема, з ефективною політикою та практиками у сфері корпоративної етики. Окрім цього, агентство відзначило відповідальний підхід компанії до програм з охорони праці та промислової безпеки, а також високі стандарти управління трудовими ресурсами.

MSCI – це міжнародне агентство з більш ніж 50-річним досвідом у сфері досліджень, даних і технологій. ESG рейтинг призначений для оцінювання компаній за критерієм їхньої схильності до галузевих ризиків та у здатності керувати ними у порівнянні з компаніями-аналогами.

"Сталий розвиток – один із пріоритетів "Метінвесту". Для нас велика честь отримати визнання та високу оцінку незалежного рейтингового агентства у сфері ESG. Наша команда продовжує працювати над забезпеченням сталого зростання і створенням вартості для всіх наших зацікавлених сторін, включно з посиленою увагою до екологічного порядку денного, а також до здоров'я та добробуту співробітників "Метінвесту" та представників місцевих спільнот", – зазначив Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.