Міжнародне агентство високо оцінило придбання "Метінвестом" "Покровської вугільної групи"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's високо оцінило придбання "Метінвестом" шахтоуправління "Покровське". Це стало гучним сигналом для міжнародних інвесторів, що можна вкладати в Україну гроші, зокрема, в Донецький регіон.

Таку думку оголосив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи заяву Moody's про те, що угода дозволить групі досягти самозабезпечення коксівним вугіллям до 90–100% потреб з 46% у 2020 році.

За словами Каленкова, таке рішення "Метінвесту" несе хороший економічний ефект для всієї галузі й економіки України в цілому.

Перш за все, зменшення залежності від імпортного коксівного вугілля і зниження ризиків України в цьому напрямку, тому це великий позитив і для галузі, і для економіки. Але до того ж дуже важливо, що це позитивний сигнал для інвесторів. "Метінвест", крім того, що є найбільшою в Україні компанією, є ще й глобальним гравцем. Компанія поставляє продукцію на глобальному ринку і відстежується такими ж глобальними гравцями та інвесторами. Тому до цієї угоди було така велика увага,

– сказав експерт.

Він підкреслив, що угода є прикладом того, що в Україні, навіть в обставинах військових дій, можна інвестувати.

"Більш того, можна інвестувати в цей регіон. Те, що "Метінвест" оцінює вкладення в цю географію, в Донецьку область, на підконтрольну Україні територію, як безпечне, для багатьох інвесторів це хороший приклад того, що можна вкладати гроші в Україну, і зокрема в Донецький регіон", – додав Каленков.

Нагадаємо, на початку березня 2020 року "Метінвест" заявив про те, що придбав контрольний пакет акцій "Покровської вугільної групи", куди входять шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Ці підприємства здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення та подальшу реалізацію у вигляді вугільного концентрату.

Шахтоуправління "Покровське" виробляє високоякісне вугілля марки К, який використовується для виробництва металургійного коксу. У 2020 році обсяги видобутку рядового вугілля склали 6,2 млн т. Це на 55% більше, ніж у 2018 році. Виробництво вугільного концентрату досягло 3,2 млн т. Це на 39% більше в порівнянні з 2018 роком.

Свято-Варваринська збагачувальна фабрика – одне з найбільших збагачувальних підприємств в Україні. Проєктна потужність збагачення становить близько 8 млн т рядового коксівного вугілля на рік.