Міжнародні партнери передали Нацполіції майже тисячу бронежилетів

Поліцейські, які зараз несуть службу в регіонах, де відбуваються бойові дії, отримали майже 1 тисячу бронежилетів від міжнародних партнерів.

Допомогу передали завдяки співпраці з Міжнародним штабом допомоги українцям, який на днях надав для потреб Національної поліції України гуманітарну допомогу загальною вартістю 10 мільйонів гривень.

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Така співпраця є вкрай важливою для нас, і ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку і допомогу,

– зазначив начальник управління дотримання прав людини Нацполіції Руслан Горяченко.

У МВС України наголошують, що головними цінностями для українців завжди було і буде людське життя, а сучасні бронежилети дозволять поліцейським відчувати себе захищеними під час виконання службових завдань у гарячих точках України.

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