Сили спеціальних операцій ЗСУ подякували волонтерам

Бійці ССО записали відеозвернення до Міжнародного дня волонтера. Від них бійці отримують необхідні речі, які полегшують службу та нерідко рятують життя.

ССО перерахували те, що отримують від волонтерів, без чого їм було б важко виконувати завдання, а подекуди навіть врятувати своє життя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єдиний центр рекрутингу ССО ЗСУ.

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Що сказали ССО у відео з подякою

Понад 1000 днів українські захисники стримують натиск ворога. ССО підкреслюють, що їм на цьому шляху допомагають волонтери.

Вони згадують те, що їм привозять, що полегшує роботу та навіть рятує життя. Це дрони, машини, тепловізори, амуніція та медичні засоби.

Всього цього нам вистачає завдяки волонтерам. Ці руки допомагають витягувати людей із зони бойових дій, ці руки допомагають плести маскувальні сітки, з чиїх рук ми отримуємо те, що може врятувати нам наше життя і те, що нам допоможе виконати найскладніші завдання,

– заявили бійці ССО у зверненні.

Бійці подякували волонтерам та підкреслили, що для них підтримка дуже важлива.

Відео звернення бійців ССО до Міжнародного дня волонтера

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Додамо, що наш Фонд 24 закрив 200 зборів та зібрав понад 102 мільйони гривень. Він почав роботу ще у 2014 році та спочатку закуповував для військових базові речі, наприклад форму. Потім фонд призупинив роботу та відновив її у 2022 році у новому масштабі.