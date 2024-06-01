З Міжнародним днем захисту дітей: неймовірні привітання у картинках з важливим святом

Щороку 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. Свято запровадили у листопаді 1949 року. Тоді у Парижі пройшла сесія Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Перше святкування відбулося вже наступного року, коли ініціативу підтримала 51 країна. Згодом працювати з дітьми почала й Організація Об'єднаних Націй.

Відомо, що права дітей захищені, згідно з Женевською декларацією. До того ж вони рівні у таких сферах: освіта, розвиток та виховання. Тобто зовсім немає різниці, якої дитина національності, віросповідання, який має колір шкіри та матеріальний статус. За цим повинні слідкувати батьки та громадські організації.

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До Міжнародного дня захисту дітей LifeStyle 24 склав добірку привітань у картинках. Тож зберігайте та відправляйте їх сьогодні своїм синам, донькам, племінникам чи друзям. Дорогі діти, щиро вітаємо вас зі святом. Пам'ятайте, що ваші права ніхто не може порушувати та не бійтеся їх відстоювати.

День захисту дітей 2024: привітання у картинках

День захисту дітей 2024 / Фото "Вітайко"

День захисту дітей 2024 / Фото "Вітайко"

День захисту дітей 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День захисту дітей 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День захисту дітей 2024 / Фото art-shop.com.ua

День захисту дітей 2024 / Фото Depo.ua

День захисту дітей 2024 / Фото "Київфонд"

День захисту дітей 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День захисту дітей 2024 / Фото ForKids

День захисту дітей / Фото ForKids

Обирайте з нашої добірки гарне привітання для своїх дітей. Сьогодні вони особливо заслуговують на увагу.