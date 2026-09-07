Іноземці хочуть громадянство України: у Міжнародному легіоні ГУР розповіли, що їх тут вразило

Іноземці продовжують приєднуватися до Міжнародного легіону ГУР, аби захищати нашу державу. Є навіть ті військові, які приєдналися ще до початку повномасштабної війни.

Про це 24 Каналу розповів представник Міжнародного легіону ГУР Володимир Камінський. За його словами, є вже такі легіонери, які одружилися та отримали громадянство. Тоді вже важко сказати, хто перед вами – чи австралієць, чи українець.

Що бійці говорять про Україну?

Як наголосив Камінський, іноземці наголошують, що українці надзвичайно привітні та добрі люди. Також розповідають, що їм тут комфортно та затишно. Багато хто готовий боронити країну до завершення війни.

Вони знаходять те, за що боротися. І вони з нами тут. Багато хто приїздить і каже, що будуть тут до перемоги,

– підкреслив Камінський.

Що відомо про Міжнародний легіон ГУР: дивіться відео 24 Каналу

Іноземці хочуть отримати українське громадянство. І тут в кожного своя аргументація. І вже були випадки, коли іноземні бійці отримували паспорт.

Комусь тут комфортніше. Хтось хоче залишитися, бо йому краще, ніж у рідній країні. У когось свої переконання, які деколи важко зрозуміти. Але тренд такий є. Технічно все працює. Все більше на регулярній основі особовий склад отримує українське громадянство. Вони пишаються й задоволені цим,

– зауважив Камінський.