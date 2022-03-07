Міжнародний суд ООН у найкоротші терміни вживе тимчасових заходів щодо Росії

Міжнародний суд ООН найближчим часом може зодовільнити клопотання України щодо вжиття тимчасових заходів проти Росії. Країна агресорка у такому випадку повинна негайно припинити військові дії.

Про це заявила президентка Міджнародного суду Джоан Донохью під час слухань у справі за позовом України. Перший етап відбувся у понеділок, 7 березня.

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Коагент України в суді Оксана Золотарьова наголосила, що Росія повинна припинити військові дії. Також країна-агресорка повинна нести відповідальність за влаштований нею геноцид мирного українського населення.

Крім того, Росія повинна давати звіт суду щодо виконання його тимчасових заходів. Перший письмовий звіт повинен бути за тиждень після ухвалення рішення судом.

Однак Росія, очікувано, не бере участі у судовому процесі.

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