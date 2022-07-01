Україна подала важливий документ до суду ООН у відповідь на звинувачення від Росії

Росія вже 128 добу продовжує чинити геноцид українського народу. При цьому країна-агресорка дзеркально звинувачує у злочині Україну.

Для того, щоб спростувати маніпуляції Росії й притягнути країну-терористку до відповідальності, наша держава подала важливий меморандум до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй. Він повинен змусити Кремль відшкодувати завдані збитки та відповісти за злочини відповідно до міжнародного права.

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Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН

Україна 1 липня 2022 року подала меморандум до Міжнародного суду ООН у справі Росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Країна-агресорка неправдиво звинуватила Україну у вчиненні геноциду проти власних громадян.

Ми доводимо, що Росія порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України у "геноциді". Це важливий крок для притягнення Росії до відповідальності і відшкодування завданої шкоди,

– пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До слова, у документі зазначається, що саме Росія грубо порушила суверенітет України, визнала "незалежність" квазіутворень "ДНР" та "ЛНР" і розпочала широкомасштабне вторгнення у нашу державу 24 лютого 2022 року. Меморандумом Україна офіційно вимагає відповідальності та повного відшкодування шкоди, завданої грубими порушеннями міжнародного права з боку Росії.

Навіщо нашій державі цей меморандум

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього є одним із найважливіших діючих міжнародних договорів. Вона була створена у відповідь на жахи Другої світової війни та Голокосту. Проте нині Росія спаплюжила цей договір, намагаючись виправдати власні звірства проти України.

Меморандум від нашої держави демонструє, як з 2014 року країна-агресорка поширювала брехливий наратив, перекручуючи факти та звинувачуючи безпосередньо Україну у вчиненні геноциду. Росія використала ці звинувачення, як привід для початку нової, активної фази війни проти нашої держави. Нині від її агресії страждають мільйони невинних українців, знищено тисячі українських населених пунктів та завдано фінансових збитків на мільярди доларів.

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