МКС може переслідувати російських пропагандистів за геноцид, – американський експерт

Девід Шеффер, перший американський посол з особливих доручень у справах воєнних злочинів (1997 – 2001) вважає, що російські пропагандисти, безумовно, можуть бути цілями розслідування за підбурювання до геноциду. Адже злочин геноциду не є виключно справою рук політичних і військових лідерів.

В інтерв'ю виданню "Юридична практика" він наполягає на тому, що "дії російських пропагандистів, безумовно, можуть розслідуватися за принципом універсальної юрисдикції національними судами, а також Міжнародним кримінальним судом". Ба більше, "російські ЗМІ могли б стати фактором для обґрунтування звинувачення в геноциді проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН", інформує 24 Канал.

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На думку американського юриста, який свого часу очолював делегацію США на переговорах зі створення Міжнародного кримінального суду, злочин геноциду Росії проти українців можуть частково допомогти довести численні міжнародні резолюції про визнання Голодомору геноцидом. Втім, такі резолюції не зможуть надати доказові юридичні аргументи про умисний намір геноциду відповідно до Конвенції.

Відомості про Голодомор можна розглядати як можливий контекстуальний елемент того, як сьогодні мислять і діють очільники російської влади, але ці дані не зможуть продемонструвати сучасні докази спеціального наміру,

– вважає Девід Шеффер.

"Історія може відігравати важливу роль у кримінальному процесі щодо геноциду, але скоріше як роз'яснюючий інструмент для створення картини, а не як основа для фактичного засудження. Що стосується відповідальності держави у справі, яка розглядається в Міжнародному суді ООН, то тут історія може мати більш вирішальний вплив", – додає експерт.

Він нагадує про те, що тривалість розслідувань міжнародних злочинів та особливості роботи з доказами змінюються внаслідок цифровізації правосуддя. Зокрема, електронні докази мають більш надійний режим збереження завдяки спеціальним захищеним додаткам. Наприклад, така розробка Міжнародної асоціації адвокатів, як eyeWitness, зібрала понад 53 тисячі фото та відео файлів з доказами про вчинення воєнних злочинів в Україні.

Можливість використання таких додатків, як eyeWitness to Atrocities, змінює правила гри в розслідуванні тяжких злочинів. Надійність режиму зберігання доказів, а також пряма доступність цих доказів під час розгляду кримінальних справ робить eyeWitness to Atrocities безцінним інструментом в залі суду,

– говорить Девід Шеффер.

За його словами, ці технічні можливості накладають "новий обов'язок на громадянське суспільство та ЗМІ належно фіксувати злочини й робити це з високою професійністю".

"Тоді в один прекрасний день ці дані можуть бути використані для притягнення винних до відповідальності", – переконаний юрист.

eyeWitness працює з 2015 року. Цей безкоштовний додаток контрольованої зйомки розроблений для людей, які документують воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та інші серйозні порушення прав людини. eyeWitness прагне поєднати ці зусилля із дією механізмів міжнародної відповідальності. Зокрема, відзняті матеріали Міжнародному кримінальному суду та інституціям ООН.