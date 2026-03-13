Лукашенко може отримати орден від МКС, як і Путін: опозиціонер з Білорусі розкрив деталі

Розслідування проти Олександра Лукашенка в Міжнародному кримінальному суді може завершитися ордером на арешт. Йдеться про злочини проти людяності, пов'язані з репресіями та примусовим вигнанням білорусів.

Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі, опозиціонер Павло Латушко в ефірі 24 Каналу пояснив, що прокуратура МКС уже почала офіційне розслідування. За його словами, це може призвести до міжнародного розшуку Лукашенка.

Дивіться також Як рішення США допоможе Путіну продовжувати війну проти України

Як з'явилася справа проти Лукашенка в МКС?

Підготовка звернення до Міжнародного кримінального суду тривала кілька років. Команда Народного антикризового управління працювала разом із Міністерством юстиції Литви та правозахисними організаціями, щоб сформувати юридичну стратегію і передати матеріали до Гааги.

До уваги! 30 вересня 2024 року уряд Литви офіційно передав до офісу прокурора МКС матеріали щодо ситуації в Білорусі. У них описано системну політику переслідувань опонентів влади, через яку тисячі людей були змушені залишити країну.

У Білорусі створена атмосфера примусу, страху і терору, яка змушує людей покидати країну,

– пояснив Латушко.

У матеріалах для суду використали статистику міжнародних організацій. За оцінками ООН, станом на березень 2025 року країну залишили щонайменше 600 тисяч громадян, що становить понад 6% населення.

Ми передали прокурору докази, що не менше ніж 600 тисяч білорусів були змушені покинути країну,

– наголосив опозиціонер.

Зараз прокурор МКС ухвалив рішення про початок офіційного розслідування. Наступним етапом стане аналіз доказів і формування конкретних кримінальних проваджень щодо представників білоруського керівництва.

Коли Лукашенко можуть оголосити в міжнародний розшук?

Після початку розслідування прокурор Міжнародного кримінального суду формує кримінальні провадження щодо конкретних посадовців, які можуть бути причетні до державної політики репресій. Ідеться про найвище керівництво Білорусі та силові структури, які виконують ці рішення. За словами опозиції, серед перших фігурантів справи можуть опинитися сам Олександр Лукашенко та командувач внутрішніх військ Микола Карпенков.

Після аналізу доказів прокурор має право звернутися до палати попереднього розслідування МКС із проханням видати ордер на арешт Лукашенка,

– наголосив Латушко.

Процедура може тривати певний час, оскільки суд має оцінити зібрані матеріали та визначити, чи достатньо доказів для видачі ордера. Водночас сам факт відкриття розслідування вже створює політичний і правовий тиск на білоруську владу.

Ордер на арешт – це абсолютно реалістична перспектива. Питання лише в тому, коли саме він може з'явитися,

– підсумував опозиціонер.

У разі видачі такого ордера Лукашенко фактично опиниться під загрозою затримання на території країн, які є учасниками Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це суттєво обмежить його можливості для міжнародних поїздок і контактів.

Ордер МКС стане серйозним сигналом для еліт Білорусі

Поява ордера Міжнародного кримінального суду може суттєво вплинути на політичну ситуацію всередині Білорусі. Насамперед це сигнал для чиновників і силовиків, які підтримують політику репресій і залишаються частиною системи влади.

Ідеться не лише про персональну відповідальність Лукашенка. У межах розслідування можуть з'явитися кримінальні справи й щодо інших представників силового блоку, які виконують накази та беруть участь у переслідуванні опонентів режиму.

Це дуже жорсткий і принциповий сигнал для еліт навколо Лукашенка. Якщо вони продовжуватимуть підтримувати цю державну політику, їхні кримінальні справи також можуть з'явитися,

– наголосив Латушко.

Таке рішення має значення і для самих жертв репресій, яких змусили залишити країну або які зазнали переслідувань через політичну позицію. За словами опозиціонера, розслідування може стати важливим кроком до відновлення справедливості для цих людей.

Це дуже важливий жест у бік відновлення справедливості для жертв цих репресій,

– підсумував він.

У разі видачі ордера Лукашенко змушений буде значно обережніше планувати міжнародні поїздки. Більшість країн світу є учасниками Римського статуту і формально зобов'язані виконувати рішення МКС.

Останні кроки Лукашенка на тлі військових ризиків і санкцій: