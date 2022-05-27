MLRS ми отримаємо обов'язково, Європа зрозуміє, що їй загрожує, – ОП

Україна обов'язково отримає MLRS. Адже країни Європи нарешті зрозуміють, що третя світова війна, яку всі так бояться, безсумнівно, почнеться в разі перемоги Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що Україні обов'язково вистачить сил завершити цю війну, адже перший час ЗСУ воювали без підтримки світу, позаяк всі чекали, чи впаде наша країна під навалою загарбників.

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Україна отримає важке озброєння

Подоляк зазначив, що спочатку світ дивився, чи впаде Київ за 3 чи 7 днів. Тому Україні не допомагали. Однак наша держава витримала цей удар. Якщо ЗСУ якнайшвидше не нададуть MLRS, тобто реактивну зброю, ця війна коштуватиме дорожче.

А якщо дадуть сьогодні, Бучі більше не буде. І кількість жертв з українського боку буде набагато нижчою. Вони це мають розуміти, ми це пояснюємо. Але ви розумієте, що якщо людина боїться, емоційно боїться, і якщо вона хоче повернутись до комфорту, в якому жила до війни в Україні, це дуже тяжко,

– зауважив радник голови ОП.

Він додав, що наша країна обов'язково отримає MLRS. Адже Європа, на відміну від України, пізніше зрозуміє ключову квінтесенцію сьогоднішньої війни.

"А вона дуже проста. Якщо Росія не програє, то реваншизм, шовінізм російський будуть тільки набухати. Будуть ставати все більшими та масштабнішими. І війна третя світова, якої вони так бояться, точно буде. Тому що Росія буде нас ненавидіти набагато більше. Бо ми принизили їх. Ми довели, що це не друга армія у світі, що це взагалі якась потолоч. І вони захочуть помститись нам", – додав Подоляк

Він зазначив, що Росія вважає, що має достатньо ресурсів. Окупанти сконцентрували на Сході все, що в них було – всю зброю та живу силу, яку назбирали завдяки прихованій мобілізації. Вони буквально поставили на кін все, що мали.

"Вони хочуть забрати хоча б частину нашої території. І тому там йдуть дуже інтенсивні бойові дії. Сьогодні говорити про те, що можна домовитися про якийсь вже договір, юридично, який буде фіксувати підсумки війни, неможливо. Паралельно з цим йде дипломатична робота на рівні політичних радників з точки зору, а які гарантії на після війни", – додав радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що війна в будь-якому випадку закінчиться – не сьогодні й не завтра, однак на умовах України.

"Це обов'язково, бо це ключове. Я знову ж таки повернусь, це ключове для Європи. Трансформація Росії почнеться внутрішньо, це вже не питання навіть України. Це питання безпеки Європи та глобальної безпеки. Якщо почнеться трансформація російської політичної системи. А вона може початись тільки якщо Росія програє", – додав радник голови ОП.

Коли Росія програє, там розпочнеться зміна політичних еліт. Подоляк підсумував, що переговори з потенційними країнами-гарантами безпеки тривають під час інтенсивної фази війни, й усі розуміють формульне рішення, яке пропонує Україна, а саме – щоб серед гарантів були потужні держави, які, до прикладу, входять в Раду безпеки ООН.

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